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Крепкая семья, репутация главного теледоктора и эксцентричные передачи. Все о Елене Малышевой

Крепкая семья, репутация главного теледоктора и эксцентричные передачи. Все о Елене Малышевой

13 марта телеведущей исполняется 61.13 марта телеведущей исполняется 61.Доктора медицинских наук давно прозвали главным телеврачом страны, однако метод наглядности, используемый Еленой Малышевой в передаче «Жить здорово!», критикуется хейтерами.

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