«Песни самоучки». К 205-летию Г. Келлера

Великолепный фейерверк характеров живых, ярких, порою избыточных: многокрасочность «Мартина Заландера» великолепна – хоть благородный Мартин, хоть ядовитый проходимец Вольвенд, хоть тщательно выписанный – от портрета до нрава сын Мартина Арнольд….
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