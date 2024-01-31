Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Мэр рассказал, как в столице собирают новейшие электробусы Власти Москвы подвели итоги работы Центра по производству электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в прошлом году.
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