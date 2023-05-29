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Шаповалов объяснил, зачем Зеленский «подтявкивает» США в борьбе против Ирана

Шаповалов объяснил, зачем Зеленский «подтявкивает» США в борьбе против Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает портить отношения с Ираном. Навредит ли Киев Тегерану очередным своим выпадом, рассказал политолог Владимир Шаповалов.

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