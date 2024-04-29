Как используют нейросети в музыке и звукорежиссуре

Чем специальные программы для написания музыки отличаются от искусственного интеллекта, как нейросети используют на живых концертах и распространяется ли авторское право на такие произведения — «Сноб» узнал у Андрея Борисова.
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