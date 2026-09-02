#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): Почему жителям Киева и области придется эвакуироваться самостоятельно? Об этом как-то не принято говорить, но молчать вскоре станет невозможно.