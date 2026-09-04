СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки на пассажирский автобус в ДНР

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила, что в связи с атакой украинских войск на пассажирский автобус в Донецкой народной республике (ДНР) было возбуждено уголовное дело о теракте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-следователь Я...
- МИД Украины: Киев...
- МИД РФ: Европе гр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым