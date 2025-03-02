FT узнал о плане перезапуска «Северного потока — 2» при поддержке инвесторов США

Бывший исполнительный директор оператора «Северного потока — 2» Маттиас Варниг работает над проектом перезапуска газопровода при поддержке американских инвесторов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
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