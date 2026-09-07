ВЦИОМ: «Лето в Москве» вошло в топ-3 самых посещаемых городских проектов

Проект «Лето в Москве» стал одним из наиболее популярных среди жителей столицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собянин отказался...
- Более 105 тысяч о...
- Волонтеры движени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым