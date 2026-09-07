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МОСИНФОРМ

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ВЦИОМ: «Лето в Москве» вошло в топ-3 самых посещаемых городских проектов

ВЦИОМ: «Лето в Москве» вошло в топ-3 самых посещаемых городских проектов

Проект «Лето в Москве» стал одним из наиболее популярных среди жителей столицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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