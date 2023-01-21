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Задел за живое. Правда-матка от Лаврова довела Белый дом до кипения

Задел за живое. Правда-матка от Лаврова довела Белый дом до кипения

В Белом доме оскорбились словами Лаврова о сравнении политики США с действиями Гитлера Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби счел слова главы МИД Сергея Лаврова оскорбительными.

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