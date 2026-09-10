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Главное в иноСМИ 10 сентября: Зеленский просит денег у Европы – ответ неожиданный. Иран захватил дрон-подлодку США. Визит Си Цзиньпина

Главное в иноСМИ 10 сентября: Зеленский просит денег у Европы – ответ неожиданный. Иран захватил дрон-подлодку США. Визит Си Цзиньпина

Иранцы объявили о захвате американского дрона-подлодки: БПЛА вёл в Ормузском проливе разведывательную работу.

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