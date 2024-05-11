FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Хотелось бы узнать у нашего губера, с какой стати общественным транспортом владеют частные организации. Выставили вод...Выяснились подроб...
  • Ed
    Это чмо все еще студент?ФСБ задержала под...
  • Михаил Е
    А так, КВН много кого приподнял. Один, вон, президент даже. Интересно, с Маслякова за это ещё не спросили?Мы их знаем как т...

Владимир Васильев оценил уровень балетного конкурса имени Екатерины Максимовой

Владимир Васильев оценил уровень балетного конкурса имени Екатерины Максимовой

На конкурс было прислано 220 заявок из 14 стран: России, Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Японии и других, а до завершающего третьего тура в основном конкурсе дошло 35 человек (11 в младшей и 24 в старшей группах).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх