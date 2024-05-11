Владимир Васильев оценил уровень балетного конкурса имени Екатерины Максимовой

На конкурс было прислано 220 заявок из 14 стран: России, Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Японии и других, а до завершающего третьего тура в основном конкурсе дошло 35 человек (11 в младшей и 24 в старшей группах).