Лучшим игровым фильмом «Евразийского моста» признан «Лесной царь» с Милошем Биковичем

В Ялте подведены итоги Восьмого Международного кинофестиваля «Евразийский мост». Согласно пресс-службе смотра, победителем конкурса игрового кино стала сербско-болгарская лента Горана Радовановича «Лесной царь», а в секции документального кино лучшим был признан индийский «Город мертвых» Балаки Гош.
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