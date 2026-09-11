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Мрамор, золотой декор и двухсветный холл: как устроен загородный особняк и остальная недвижимость Стаса Михайлова

Мрамор, золотой декор и двухсветный холл: как устроен загородный особняк и остальная недвижимость Стаса Михайлова

Загородная резиденция Стаса Михайлова давно считается одним из самых обсуждаемых поместий в подмосковных элитных посёлках.

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