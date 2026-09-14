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Нижегородская правда

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Юные нижегородцы добились успеха на Международном фестивале детских команд КВН

Юные нижегородцы добились успеха на Международном фестивале детских команд КВН

Юные нижегородцы добились рекордного успеха на XV Международном фестивале детских команд «КВН.Первые», который завершился в Туле.

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