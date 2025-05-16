Россия сможет выстоять в мире, только если будет сильной и умной — Кургинян

Чтобы выстоять в современном мире крупного неблагополучия, где идет жесткая конкуренция за первое место, Россия должна нарастить свою силу, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 16 мая в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».