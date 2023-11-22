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Фанаты сборной Аргентины подрались с бразильцами и полицией на «Маракане», Месси увел команду с поля, матч не начался

Фанаты сборной Аргентины подрались с бразильцами и полицией на «Маракане», Месси увел команду с поля, матч не начался

На одной из трибун произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков.

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