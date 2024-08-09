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Закон, порядок, государство

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Расчеты СПГ-9 группировки войск «Запад» уничтожили легкобронированную технику и блиндажи боевиков ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты СПГ-9 группировки войск «Запад» уничтожили легкобронированную технику и блиндажи боевиков ВСУ в зоне проведения СВО

Военнослужащие танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» из противотанковых гранатометов уничтожили несколько единиц легкобронированной техники противника и вскрыли блиндажи ВСУ при ведении поддержки штурмовых подразделений.

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