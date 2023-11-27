Залужного — в отставку: Главком ВСУ вызвал бунт в Верховной раде

Депутат от украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявляла, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку, поскольку у него нет плана боевых действий на следующий год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии