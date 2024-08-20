Нетрезвого мотоциклиста задержали после погони в Жигалово

В Жигалово автоинспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста. Мужчина за рулем мотоцикла «Минск» игнорировал требования сотрудников ДПС и создавал угрозу окружающим, поскольку под вечер на улице находились дети, сообщили в ведомстве.
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