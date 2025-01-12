Флик выиграл 1-й трофей с «Барсой» – Суперкубок Испании

Каталонцы завоевали Суперкубок Испании, обыграв в финале «Реал» (5:2). Всего в качестве главного тренера Флик выиграл 8 трофеев, 7 из которых – с «Баварией», в том числе Лигу чемпионов и 2 титула Бундеслиги.
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