Флик выиграл 1-й трофей с «Барсой» – Суперкубок Испании

Каталонцы завоевали Суперкубок Испании, обыграв в финале «Реал» (5:2). Всего в качестве главного тренера Флик выиграл 8 трофеев, 7 из которых – с «Баварией», в том числе Лигу чемпионов и 2 титула Бундеслиги.