Си Цзиньпин призвал мир держать ИИ под контролем человека

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, проходящей с 17 по 20 июля, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны мира противостоять обобщению концепций безопасности, чтобы сохранить контроль человека над ИИ.
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