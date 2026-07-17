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Царьград

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Си Цзиньпин призвал мир держать ИИ под контролем человека

Си Цзиньпин призвал мир держать ИИ под контролем человека

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, проходящей с 17 по 20 июля, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны мира противостоять обобщению концепций безопасности, чтобы сохранить контроль человека над ИИ.

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