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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани сделают 2 светофора на Московском и в Канищеве за 8,3 млн рублей

В Рязани сделают 2 светофора на Московском и в Канищеве за 8,3 млн рублей

По словам мэра, средства выделил областной бюджет. Сумма субсидий составляет 8,3 млн рублей.  На эти средства предполагается установить светофоры на перекрестке Народного бульвара с улицей Великанова и у остановки "Школа" на Интернациональной.

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