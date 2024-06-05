Чарующий мир прошлого Англии: в Калининграде состоялся концерт музыки эпохи барокко

КАЛИНИНГРАД, 5 июня, ФедералПресс. В рамках второго дня работы IV Международного фестиваля классической музыки «Кантата» на территории кирхи Меляукена прошел концерт барочной музыки «Закат династии Стюартов» в исполнении Tempo Restauro.
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