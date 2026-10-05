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В США создали Super Intelligence Force

В США создали Super Intelligence Force

Super Intelligence Force будет координировать работу федеральных ведомств, технологических компаний и других организаций в сфере ИИ Президент США Дональд Трамп объявил о создании Super Intelligence Force (SIF) — новой структуры, которая должна координировать усилия американского правительства в области ИИ и обеспечивать лидерство страны в этой сфере.

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