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Учёные придумали, как заставить левитировать воду при 130 °C — это пригодится ...

Учёные придумали, как заставить левитировать воду при 130 °C — это пригодится ...

Учёные придумали, как заставить левитировать воду при 130 °C — это пригодится для СЖОФизики из Вирджинского политехнического института и университета штата (Virginia Polytechnic Institute and State University) открыли новый способ левитации воды, детально изученный ещё около 300 лет назад Иоганном Готлобом Лейденфростом.

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