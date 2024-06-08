Учёные придумали, как заставить левитировать воду при 130 °C — это пригодится для СЖОФизики из Вирджинского политехнического института и университета штата (Virginia Polytechnic Institute and State University) открыли новый способ левитации воды, детально изученный ещё около 300 лет назад Иоганном Готлобом Лейденфростом.