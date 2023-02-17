МИД КНДР: США хотят превратить полуостров в полигон для репетиции войны

Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в безосновательных придирках к государству, несмотря на старания Соединенных Штатов Америки превратить полуостров в «полигон для репетиции войны».
Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в безосновательных придирках к государству, несмотря на старания Соединенных Штатов Америки превратить полуостров в «полигон для репетиции войны».
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