Общественная служба новостей

1 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Вагнера тоже постепенно запрещают... Прекратили вербовку заключённых, не подвозят снаряды и мины...Израильский офице...
  • radiofree RF
    Не сдавай Зеля!Если сдашь,уважать перестанут!!!!!«СП»: США требуют...
  • radiofree RF
    Израильский офице...

МИД КНДР: США хотят превратить полуостров в полигон для репетиции войны

МИД КНДР: США хотят превратить полуостров в полигон для репетиции войны

Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в безосновательных придирках к государству, несмотря на старания Соединенных Штатов Америки превратить полуостров в «полигон для репетиции войны».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх