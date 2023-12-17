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Свежие комментарии

  • Tatyana Maranjyan
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  • лариса
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«Без духовки, муки и яиц на Новый год 2024»: праздничное угощение к чаю

«Без духовки, муки и яиц на Новый год 2024»: праздничное угощение к чаю

Быстрый, лёгкий и нежный праздничный десерт! Готовится без духовки, муки и яиц – всё очень просто. Этот мандариновый рулет обязательно украсит Ваш праздничный стол! Нежный, бюджетный и готовить легко! Способ приготовления: В глубокую чашку всыпаем желатина, вливаем холодную воду, перемешиваем и даем постоять 10-15 минут.

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