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Подполковник армии США Дэвис: “Ситуация для ВСУ на поле боя опаснее, чем считают на Западе”

Подполковник армии США Дэвис: “Ситуация для ВСУ на поле боя опаснее, чем считают на Западе”

В своей статье для 19Fortyfive подполковник армии США Дэниел Дэвис говорит о том, что, несмотря на то, что западные СМИ создают впечатление, что Украина в конечном итоге выиграет эскалацию, на практике все не так просто.

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