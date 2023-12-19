Подчеркнуть достоинства: как накраситься на новогодний корпоратив

Середина и конец декабря — пора новогодних корпоративов. Что выбрать для стойкого вечернего макияжа? Какие трудности ждут начинающего бьюти-блогера? Как не бояться создать свое дело и научиться работать на себя? Как защитить кожу в период холодов? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».