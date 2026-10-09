В Петербурге задержали вербовщиков дропперов с оборотом 100 млн руб.

Задержанные вербовщики с июля 2025 года приобрели у россиян не менее 1500 банковских карт, через которые прошло около 100 млн руб.
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