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  • Надежда
    Мне кажется, что попку-дурака писали с генопы...)"Попугай" - корон...
  • Игорь Михайлович
    ну как всегда - у нас всё, вообще всё, прекрасно и замечательно, а запад, как обычно, загнивает ))))Итоги года. Россия
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Минздрав России подтвердил гибель ребенка в поезде Тюмень – Адлер

Минздрав России подтвердил гибель ребенка в поезде Тюмень – Адлер

Группа из 125 детей возвращалась из лагеря в Тюмени, когда одна из девочек почувствовала себя плохо, потеряла сознание и скончалась.

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