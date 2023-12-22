Минздрав России подтвердил гибель ребенка в поезде Тюмень – Адлер

Группа из 125 детей возвращалась из лагеря в Тюмени, когда одна из девочек почувствовала себя плохо, потеряла сознание и скончалась.
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