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Царьград

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Безумные и точные предсказания Жириновского на 2025 год начинают сбываться. Что ждет Россию через пять лет

Безумные и точные предсказания Жириновского на 2025 год начинают сбываться. Что ждет Россию через пять лет

Владимир Жириновский сделал много предсказаний, которые считались безумными. Но то, что говорил великий политик много лет назад, сбывается с пугающей точностью.

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