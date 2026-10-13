Невролог Барышев объяснил, как орехи помогают противостоять стрессу

Регулярное употребление орехов может улучшать эмоциональный фон и стрессоустойчивость. Они действуют как часть полноценного рациона, а не мгновенное средство, рассказал невролог «СМ-Клиники» Артем Барышев, сообщает RT .
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