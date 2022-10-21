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Чинахов сделал 2 передачи во 2-й игре подряд. В первых 3 матчах сезона у него не было очков

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов набрал 2 (0+2) очка в матче чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:3). Россиянин сделал две голевые передачи во второй игре подряд.

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