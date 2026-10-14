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ФедералПресс

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Замполит с позывным «Сочи» раскрыл подробности эвакуации Константиновки

Замполит с позывным «Сочи» раскрыл подробности эвакуации Константиновки

СОЧИ, 14 октября, ФедералПресс. Раскрыты детали эвакуации Константиновки. Одним из занимающихся миссией стал замполит с позывным «Сочи».

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