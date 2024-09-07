Ужин с Путиным, 5 триллионов от Татарстана и Турция рвется в БРИКС: обзор событий недели

Владимир Путин посетил Монголию, Рустам Минниханов принял участие в работе Восточного экономического форума, Кабмин РТ подвел экономические итоги семи месяцев года, Турция намерена вступить в БРИКС, в Татарстане снова увеличили выплаты контрактникам: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.