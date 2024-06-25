Мирный план Трампа для Украины может разорвать Запад на части

План, представленный Дональду Трампу двумя ключевыми советниками, предусматривает, что военная помощь США будет зависеть от вступления Украины в мирные переговоры с Россией, если он победит на выборах в ноябре.
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