В Подмосковье затопило парк львов «Земля прайда»

В парке львов «Земля прайда» в Подмосковье произошло затопление из-за выхода реки из берегов. Директор парка Виктор Агафонов сообщил агентству РИА Новости, что все животные находятся в безопасности и здоровы.
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