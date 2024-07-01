Гарет Саутгейт: сборная Англии проявила характер в победе над Словакией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил характер своих подопечных после победы над Словакией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2024), где команда одержала победу в дополнительное время со счетом 2:1.
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