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Консультант советует заранее установить чёткий лимит на траты к Новому году

Консультант советует заранее установить чёткий лимит на траты к Новому году

Определение комфортной суммы для расходов на подарки является важной составляющей эффективного финансового планирования, особенно в праздничные периоды, рассказала в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

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