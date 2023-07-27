Как русскую девушку хотели депортировать в Узбекистан

Аким Воземчук

В Питере депутат прописал 100 000 нелегальных мигрантов и как вы думаете, что думают мигранты о россиянах, если у него вытрясти крупные суммы, которые ещё надо заработать. Мы сами грабим трудовых мигрантов а потом обижаемся что они отвечают нам тем же.