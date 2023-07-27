Юрий Кот В Тверской области произошла история, получившая немалый общественный резонанс: русскую (этнически) девушку Валентину с новорожденным сыном Виктором хотели депортировать в Узбекистан.
Как русскую девушку хотели депортировать в Узбекистан
Комментарии
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Аким Воземчук
В Питере депутат прописал 100 000 нелегальных мигрантов и как вы думаете, что думают мигранты о россиянах, если у него вытрясти крупные суммы, которые ещё надо заработать. Мы сами грабим трудовых мигрантов а потом обижаемся что они отвечают нам тем же.
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4 час.
СФ
Станислав Фатеев
России не нужны трудовые мигранты.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Идиот и подонок пиндосский, не знающий историю подлый клеветник. На Руси шлем называли шелом, и никакого отнощения к еврейскому приветствию = шалом, шолом это слово , шелом, не имеет отношения
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1 час.
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