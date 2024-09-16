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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пальцев про 1:1 со «Спартаком»: «Играть с ними тяжело, класс игроков сумасшедший, Барко – космос! «Динамо» Махачкала могло брать все три очка»

Встреча команд в 8-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1). «Считаю, что по такой игре мы могли забрать все три очка со «Спартаком».

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