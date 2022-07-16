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Рашевский о призыве в армию: «Я студент, планирую в магистратуру. Военкомат регулярно посещаю, отмечаюсь. Никаких проблем нет»

Форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский заявил, что у него нет никаких проблем с военкоматом.  – Тебя сильно напрягла история с призывом в армию вратаря Ивана Федотова? Ведь возраст тоже призывной.

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