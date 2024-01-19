Эксперт Бобрышев: хакеры изменили тактику атак на российские банки

Киберпреступники в новом году изменили тактику проведения атак на банки России. Нападения на информационные ресурсы кредитных организаций стали одновременными, заявил РИА «Новости» представитель компании Servicepipe Даниил Бобрышев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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