❗Внимание❗️Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 23 сентября с 09.00 до 16.00 час света не будет по следующим адресам: пер.
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❗Внимание❗️Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 23 сентября с 09.00 до 16.00 час света не будет по следующим адресам: пер.