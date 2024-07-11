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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российский “рогалик” Loop Hero покорил смартфоны Издательство Playdigious недавно со...

Российский “рогалик” Loop Hero покорил смартфоны Издательство Playdigious недавно со...

Российский “рогалик” Loop Hero покорил смартфоныИздательство Playdigious недавно сообщило о значительном достижении российского инди-хита Loop Hero: количество загрузок на мобильных устройствах превысило миллион, что оказалось выше ожиданий компании.

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