Вострецов назвал преимущества сотрудничества "Росгосстраха" и "Соцпрофа"

Членам профсоюза будут предоставляться специальные условия от "Росгосстраха" по добровольному страхованию здоровья, имущества, а также медицинских расходов при поездках по РФ и путешествиях в другие страны, сообщает Федеральное агентство новостей.
Членам профсоюза будут предоставляться специальные условия от "Росгосстраха" по добровольному страхованию здоровья, имущества, а также медицинских расходов при поездках по РФ и путешествиях в другие страны, сообщает Федеральное агентство новостей.
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