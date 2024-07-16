Медведев рассказал, когда у России была возможность вступить в НАТО

Вступление России в Североатлантический альянс после распада СССР могло стать одним из сценариев развития событий, сообщил «АиФ» заместитель руководителя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
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