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Медведев рассказал, когда у России была возможность вступить в НАТО

Медведев рассказал, когда у России была возможность вступить в НАТО

Вступление России в Североатлантический альянс после распада СССР могло стать одним из сценариев развития событий, сообщил «АиФ» заместитель руководителя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

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