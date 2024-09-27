Лавров описал усилия России для деэскалации на Ближнем Востоке

Все возможные усилия для предотвращения катастрофического сценария в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке предпринимает Россия в координации с партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 27 сентября на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.