Лавров описал усилия России для деэскалации на Ближнем Востоке

Все возможные усилия для предотвращения катастрофического сценария в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке предпринимает Россия в координации с партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 27 сентября на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии